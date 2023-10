Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wesel (ots)

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw den Molkereiweg in Richtung Venninghauser Straße. Im Kreuzungsbereich zum Bruchweg beabsichtigte der 82-Jährige nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 28-jährigen Mannes aus Emmerich, der gleichzeitig in Begriff war den Pkw des 82-Jährigen zu überholen. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und gerieten in den Straßengraben. Der 82-Jährige, seine 79-jährige Beifahrerin, sowie der 28-Jährige wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Molkereiweg für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

