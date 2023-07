Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizeistation Edewecht --Verkehrsunfall mit Personenschaden--

Oldenburg (ots)

Am Do., 27.07.2023, befährt eine Radfahrerin gegen 11:10 Uhr in Edewecht die Parkstraße und will nach rechts in die Sackgasse Rtg. Arztpraxis abbiegen. Aus dieser Sackgasse kommt ein vermutl. schwarzer PKW, der nach links abbiegen will. Als die Radfahrerin den vorfahrtberechtigten PKW sieht, bremst sie ab, rutscht auf der nassen Fahrbahn aus und stürzt zu Boden. Während die Radfahrerin verletzt am Boden liegt setzt der PKW seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Edewecht, 04405/925960, in Verbindung zu setzen.

