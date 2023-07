Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

Am Nachmittag des Donnerstag, 27.07.2023, ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Apen, Nordloher Dorfstraße. Der Fahrzeugführer, ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Cloppenburg, befuhr die Nordloher Dorfstraße in Richtung Barßel und kam in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum, blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Allerdings ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille, so dass er seinen Führerschein abgeben musste und sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert sieht.

