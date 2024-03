Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 38-jähriger mutmaßlicher Randalierer beschimpft Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend (06.03.2024) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Polizeibeamte beschimpft und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Zeugen meldeten gegen 23.30 Uhr einen Mann, der sich an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck auf den Gleisen aufhalten würde. Die alarmierten Beamten entdeckten den Mann kurz darauf in der Gaisburgstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er kurz zuvor an der Marienstraße randaliert, eine Glasflasche auf den Boden geworfen und gegen eine Schaufensterscheibe geschlagen haben soll. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen, soll er sie beleidigt haben. Im Polizeiauto soll er einen Beamten in den Arm gebissen, um sich getreten und weitere Beleidigungen ausgesprochen haben. Selbst in der Gewahrsamszelle beruhigte sich der 38-Jährige nicht und soll eine Matratze zerrissen haben. Der Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (07.03.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und den 38-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

