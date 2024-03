Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe brechen Auto auf - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (06.03.2024) zwei 17 Jahre alte Jugendliche und einen 20 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Auto aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 23.45 Uhr zwei der jungen Männer, die sich in einem mutmaßlich aufgebrochenen Auto an der Hohewartstraße befanden, während ein weiterer mutmaßlicher Komplize offenbar Schmiere gestanden haben soll. Der Zeuge verfolgte das Trio anschließend bis zu einem nahegelegenen Gebäude, das die drei Tatverdächtigen betraten und verständigte die Polizei. In der Wohnung trafen die alarmierten Polizeibeamten die drei Tatverdächtigen sowie zwei weitere Männer an. Derzeit wird geprüft, ob die drei jungen Männer für weitere Autoaufbrüche in der jüngeren Vergangenheit in Frage kommen. Die Beamten beschlagnahmten in der Wohnung Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Einen der beiden 17-Jährigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die beiden weiteren Tatverdächtigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Donnerstags (07.03.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

