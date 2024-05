BPOLI-WEIL: Festnahme abgewendet - Geldstrafe von über 6000 Euro bezahlt

Schallstadt (ots) - Zu einer Erpressung soll es am Samstagabend am Bahnhof in Schallstadt gekommen sein. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Am Samstag, den 4. Mai 2024 gegen 18:30 Uhr soll ein 29-jähriger Mann an den Kinderwagen einer Frau gegriffen und diesen nicht mehr losgelassen haben. Im Kinderwagen befand sich das drei Jahre alte Kind der Frau. Der Staatenlose Mann soll Bargeld von der Frau ...

