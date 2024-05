BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Freitagabend (03.05.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen gefährlicher Körperverletzung war der 37-Jährige zu einer Geldstrafe in ...

