BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Denzlingen

Weil am Rhein (ots) - Ein, mit Haftbefehl gesuchter, 51-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Dienstagabend (23.04.24) bei der Einreise mit der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der ...

