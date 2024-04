LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Weimar (ots) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Rießnerstraße einzudringen. Es wurden durch den oder die Täter zwei Fenster beschädigt und versucht eine Tür aufzuhebeln. Beides hielt den Einbruchsversuchen aber stand, so dass lediglich Sachschaden verursacht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr