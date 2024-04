LPI-J: Einbruch gescheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Ein Streit unter Bekannten endete am Sonntagmittag mit einem Biss in den Finger. Ein 19-Jähriger und sein 24-jähriger Bekannter gerieten aufgrund eines Rucksackes in eine verbale Streitigkeit. Als dann augenscheinlich die Argumente ausgingen, biss der 24-Jährige seinem gegenüber in beide Hände und verletzte diesen an zwei Fingern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

