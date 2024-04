LPI-J: Ausflug mit Folgen

Jena (ots) - Gerade einmal zehn Minuten in einem Schnellrestaurant im Leutragraben war am Sonntagabend ein 48-Jähriger. Sein Fahrrad hatte er vor der Lokalität abgestellt. Dies nutzte ein Unbekannter und entwendete das E-Bike im Wert von über 5.000,- Euro und entfernte sich damit unerkannt. Auch das Schloss, mit welchem das Rad gesichert war, eignete sich der Langfinger an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

