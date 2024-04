Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu Boden gestoßen

Jena (ots)

Sonntagmittag befand sich ein 60-Jähriger im Bereich einer Bushaltestelle am Magdelstieg. Hie fielen ihm zwei Frauen auf, welche zum Teil Unrat auf den Boden warfen. Der Mann bat die Beiden ihre Hinterlassenschaften sodann wegzuräumen. In Folge dessen telefonierte die Frau kurz und eine männliche Person erschien kurz darauf. Diese, ca. 20 Jahre, zwischen 170 und 175 cm groß, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und Jeans, ging sodann auf den Mann zu. Ohne vorherige Kommunikation stieß der junge Mann den 60-Jähriogen gegen die Brust, sodass dieser zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Im Anschluss verließen sowohl die Frauen als auch der unbekannte Mann die Örtlichkeit in Richtung Stadtzentrum. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich, unter Nennung des Aktenzeichens 88350/2024, bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

