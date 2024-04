Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Moped gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Ein 62-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung Rodameuschel in Richtung Camburg unterwegs. In einer Rechtskurve auf der Burgstraße jedoch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

