Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein, mit Haftbefehl gesuchter, 51-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Dienstagabend (23.04.24) bei der Einreise mit der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen.

Bei der Überprüfung des Mannes, der sich mit einem Schweizer Aufenthaltstitel ausgewiesen hatte, wurde ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte war der Mann 2022 zu einer Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen verurteilt worden. Von dieser Geldstrafe waren noch 95 Tagessätze zu bezahlen. Nach der Eröffnung des Haftbefehls und der Bitte die Einsatzkräfte aus der Straßenbahn zu begleiten, ließ sich der 51-Jährige auf den Boden fallen und musste durch die Einsatzkräfte aus der Straßenbahn getragen werden. Weil der Gesuchte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1425 Euro nicht aufbringen konnte wurde er vor Ort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell