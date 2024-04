Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter verstieß gegen Weisungsauflagen

Bad Säckingen (ots)

Nach einer längeren Haftstrafe musste ein 26-Jähriger eine Fußfessel tragen. Da er gegen diese Auflage verstieß und im Ausland untertauchte, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Die Bundespolizei nahm den Mann nach einjähriger Flucht fest.

Am Mittwochabend, dem 17. April 2024 geriet der türkische Staatsangehörige in einer Regionalbahn bei Bad Säckingen in eine Kontrolle der Bundespolizei. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte und widersprüchliche Angaben machte, endete die Fahrt in den Diensträumen der Bundespolizei. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Ihm wird vorgeworfen, sich wiederholt der elektronischen Aufenthaltsüberwachung entzogen zu haben, indem er die Batterien der Fußfessel nicht auflud. Zudem soll er sich bei der Flucht ins Ausland der Fußfessel entledigt haben. Die Bundespolizei führte den Gesuchten am Donnerstagvormittag einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Gerichtsverhandlung.

