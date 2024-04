Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 528 Tage Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Wegen eines schweren Diebstahlsdelikts ist ein 38-Jähriger zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Nach Teilverbüßung der Strafe erfolgte die Abschiebung. Er versuchte erneut einzureisen und muss nun die restliche Haftstrafe verbüßen.

Am frühen Sonntagmorgen, dem 14. April 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen schweren Bandendiebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den Mann vor zehn Jahren zu einer Freiheitsstrafe. Nach Teilverbüßung der verhängten vierjährigen Strafe, ist der damals 28-Jährige in sein Heimatland abgeschoben worden. Jetzt reiste er erneut nach Deutschland ein und muss die restlichen 528 Tage verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

