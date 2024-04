BPOLI-WEIL: Mann mit gefälschtem Führerschein wird Einreise verweigert

Freiburg im Breisgau (ots) - Die Busreise eines 29-Jährigen von Mailand nach Duisburg, endete vorzeitig in Freiburg im Breisgau. Er war mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis unterwegs. Beim Halt eines Fernreisebusses am Zentralen Omnibus-Bahnhof Freiburg, geriet der Mann am späten Montagabend (08.04.2024) in eine Kontrolle der Bundespolizei. Gegenüber den Beamten ...

mehr