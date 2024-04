BPOLI-WEIL: Einsatzkräfte beleidigt

Bad Krozingen (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Auseinandersetzung in einem Regionalexpress und einem anschließenden Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Bad Krozingen am Gründonnerstag. Am Donnerstag, den 28. März 2024, in der Zeit zwischen 18:39 Uhr und 18:55 Uhr soll es am Bahnhof Bad Krozingen zu einer gefährlichen Körperverletzung ...

mehr