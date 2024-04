Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - gef. Körperverletzung am Bahnhof Bad Krozingen

Bad Krozingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Auseinandersetzung in einem Regionalexpress und einem anschließenden Körperverletzungsdelikt am Bahnhof Bad Krozingen am Gründonnerstag.

Am Donnerstag, den 28. März 2024, in der Zeit zwischen 18:39 Uhr und 18:55 Uhr soll es am Bahnhof Bad Krozingen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Ein 50-Jähriger soll von mindestens drei, ca. 40 - 50 Jahre alten, männlichen Personen attackiert worden sein. Eine der Personen soll dabei ein Messer in der Hand gehabt haben. Der Ursprung der Auseinandersetzung soll zuvor im Regionalexpress 17021, Fahrtstrecke: Freiburg - Bad Krozingen, gewesen sein. Zwei der Beteiligten seien dabei bereits verbal und körperlich aneinander geraten.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle. Für die Ermittlung von besonderem Interesse sind Hinweise zu dem angeblich geführten Messer. Personen, die den Vorfall bzw. die Vorfälle beobachtet haben, diese ggf. fotografiert oder gefilmt haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07628/8059-0 bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell