BPOLI-WEIL: Gefälschte ID-Karte dabei

Weil am Rhein (ots) - Mit einem verfälschten Reisepass sowie Aufenthaltstitel versuchte ein 29-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Einsatzkräften der Bundespolizei fiel der Täuschungsversuch auf. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.03.24) einen aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 29-Jähriger legte dabei ...

