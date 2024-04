Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisepass und Aufenthaltstitel verfälscht

Weil am Rhein (ots)

Mit einem verfälschten Reisepass sowie Aufenthaltstitel versuchte ein 29-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Einsatzkräften der Bundespolizei fiel der Täuschungsversuch auf.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.03.24) einen aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 29-Jähriger legte dabei einen pakistanischen Reisepass mit eingeklebtem griechischen Aufenthaltstitel vor. Sowohl am Reisepass, wie auch am Aufenthaltstitel stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Bei der Befragung gab der 29-Jährige an indischer Staatsangehöriger zu sein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Der Reisepass inklusive Aufenthaltstitel wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.

