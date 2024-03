POL-OL: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Oldenburg (ots) - Mehrere Autos wurden gestern Abend an der Ofener Straße beschädigt, die Polizei konnte einen Tatverdächtigen stellen und prüft einen Zusammenhang. Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:40 Uhr, wurden die Beamten zu einer Sachbeschädigung an mehreren Autos in der Ofener Straße gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor einen jungen Mann beobachtet, der bereits vier Autos zerkratzt hatte. Auf Grund der guten ...

