Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Autofahrer überholt Zivilwagen der Polizei deutlich zu schnell

Oldenburg (ots)

Ausgerechnet einen Zivilwagen der Oldenburger Polizei überholte ein 29-jähriger Autofahrer in der letzten Nacht, hierbei missachtete der Audifahrer sowohl ein Überholverbot als auch die zulässige Geschwindigkeit um 70 km/h.

Eine Zivilstreife der Oldenburger Polizei war in der letzten Nacht, gegen 4:00 Uhr, auf der B401 in Richtung Oldenburg unterwegs. Im Bereich des Oldenburger Tierheimes wurden die Beamten von einem dunklen Audi überholt, der das in diesem Streckenabschnitt eingerichtete Überholverbot ignorierte. Der Zivilstreife fiel zudem eine deutlich zu schnelle Fahrweise auf, weshalb eine Kontrolle des Audi erfolgen sollte.

Bei der Verfolgung stellten die Beamten fest, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer durch den 29-jährigen Fahrer erheblich ignoriert wurde, dieser fuhr mit ca. 140 km/h weiter in Richtung Oldenburg. Eine Kontrolle und somit ein Ende der rasanten Fahrt konnte somit erst im Stadtgebiet erfolgen.

Gegen den aus dem Landkreis Cloppenburg kommenden Fahrer leiteten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, unter anderem droht dem 29-Jährigen ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell