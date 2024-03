Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen und Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei; die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gesucht

Im oberen Bereich der Alexanderstraße nahmen die Beamten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Einbruch in ein Bürogebäude auf. Nachdem die Täter gewaltsam die Tür öffnen konnten, durchsuchten diese die Räumlichkeiten und konnten mit einer kleinen Menge an Bargeld entkommen. (298645)

Geschäftsräume suchten in der selben Nacht die Täter in der Hauptstraße auf. Auch hier wurde die Eingangstür aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Mit einer Geldkassette konnten die Täter entkommen, der genaue Betrag ist hier noch nicht bekannt. (299109)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden.

