POL-F: 240107 - 0026 Frankfurt - Bergen Enkheim: Wohnungseinbrecher schlagen zu

Frankfurt (ots) - (lo) Eine 25-jährige Frau war gestern Abend zu Fuß auf dem Heimweg von der U-Bahn-Haltestelle "Am Hessencenter" über die "Röntgenstraße" in Richtung "Victor-Slotosch-Straße". In Höhe eines Supermarktes griff ihr plötzlich ein unbekannter Täter an die Handtasche und zog mehrfach daran, um in den Besitz der Tasche zu gelangen. Dies misslang, ...

