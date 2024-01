Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240107 - 0025 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Handtaschenräuber geflüchtet - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Eine 25-jährige Frau war gestern Abend zu Fuß auf dem Heimweg von der U-Bahn-Haltestelle "Am Hessencenter" über die "Röntgenstraße" in Richtung "Victor-Slotosch-Straße".

In Höhe eines Supermarktes griff ihr plötzlich ein unbekannter Täter an die Handtasche und zog mehrfach daran, um in den Besitz der Tasche zu gelangen. Dies misslang, woraufhin der Täter die Flucht ergriff und in Richtung "Carl-Zeiss-Straße" davonrannte. Auf der Flucht schloss sich ihm ein Kind an, das jedoch nicht an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Die Frau blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

Täter:

Männlich, etwa 175cm groß, heller Hautteint, schwarze Haare, Seiten kurz rasiert und oben längeres Haupthaar, schwarzer Trainingsanzug mit weißen Streifen an den Seiten und schwarze Schuhe.

Begleiter (Kind):

Männlich, etwa 8-10 Jahre alt, heller Hautteint, schwarze Haare, orangener Trainingsanzug.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 - 755 11800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell