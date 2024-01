Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240107 - 0022 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizeistreife nimmt Täter fest

Frankfurt (ots)

(lo) Direkt in die Arme von Polizeikräften, die im Rahmen von Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel ihren Dienst versahen, lief am Freitagabend ein Mann mit seiner Beute.

Gegen 19.50 Uhr befand sich der 28-jährige Geschädigte in der Taunusstraße", als er von dem 26-jährigen Täter von hinten angegriffen und seiner Umhängetasche gewaltsam beraubt wurde. Seine Flucht war nicht von langer Dauer, da er an der Kreuzung "Taunusstraße" Ecke "Am Hauptbahnhof" durch eine Polizeistreife festgenommen werden konnte.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen änderte sich die Kooperationsbereitschaft des Geschädigten, er wollte keine Angaben mehr machen. Aufgrund dieser Umstände wurde der Tatverdächtige, der sich nun wegen des Verdachts des Raubes zu verantworten hat, wieder auf freien Fuß gesetzt.

