POL-F: 240105 - 0020 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Straßenraub

(th) Am Donnerstag, den 04. Januar 2024 wurde ein Mann auf dem Weg zu seinem Hotel ausgeraubt. Die unbekannten Täter sind flüchtig.

Gegen 08.00 Uhr befand sich der 52-Jährige auf dem Weg zu seinem Hotel in der Ottostraße, als er im Bereich Elbestraße / Ecke Taunusstraße von fünf bis sechs Männern zunächst angesprochen, und gefragt wurde, ob er Drogen kaufen wolle. Als er dies verneinte, umringten und bedrängten ihn die Männer. Ein der der Täter griff dem 52-Jährigen dabei in die Jackeninnentasche. Als der Geschädigte sich wehrte, wurde er durch die Tätergruppe festgehalten, und man nahm ihm gewaltsam seine Geldbörse mit ca. 700 Euro sowie sein Mobiltelefon ab. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

