POL-F: 240107 - 0023 Frankfurt - Sachsenhausen: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (lo) Direkt in die Arme von Polizeikräften, die im Rahmen von Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel ihren Dienst versahen, lief am Freitagabend ein Mann mit seiner Beute. Gegen 19.50 Uhr befand sich der 28-jährige Geschädigte in der Taunusstraße", als er von dem 26-jährigen Täter von hinten angegriffen und seiner Umhängetasche gewaltsam beraubt ...

