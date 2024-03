Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 05.03.2024, ereignet sich gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Aperberger Straße in Apen, Ortsteil Nordloh. Der Alleinbeteiligte verliert aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Im weiteren Verlauf überschlägt sich das Fahrzeug und touchiert zwei weitere Straßenbäume, bevor es auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand kommt. Der 28-jährige männliche Fahrzeugführer aus Barßel kann sich aus eigenen Kräften aus dem Fahrzeug befreien. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden geben sich bei der Polizei in Westerstede, 04488/833-0, zu melden.

