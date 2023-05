Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02.05.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw

Am Dienstag, den 02.05.2023, zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, kommt es zu einer Sachbeschädigung eines Pkw in der Straße "Am Silbersegen". Hierbei wird mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes die Seitenscheibe des ordnungsgemäß geparkten Pkw eingeschlagen. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Sachbeschädigung an einem Bagger

In der Zeit vom 28.04.2023 bis zum 02.05.2023, 06:45 Uhr, wird ein in der Baustelle (Pulverweg) geparkter Bagger von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Dabei wird der linke Seitenspiegel zerstört. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 700 Euro.

Das Polizeikommissariat Oberharz hat die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Rufnummer 05323/941100 zu melden.

i. A. Bergsen, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar