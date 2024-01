Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel-Schreventeich: Wohnungsbrand!

Kiel (ots)

Kiel, Wilhelmplatz. Um 09:16 Uhr erreichte die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über ein Feuer in einem Wohnhaus am Wilhelmplatz. Die Anrufer gaben an, dass eine Wohnung brenne und die Flammen bereits aus dem Fenster schlagen würden. Außerdem berichtete die Anrufer von zwei Personen und einem Hund, die sich noch in der Brandwohnung befinden würden.

Aufgrund des dramatischen Meldebildes und der vielen Anrufe wurde ein Großaufgebot an Feuer- und Rettungskräfte zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Löschzüge bestätigte sich ein Zimmerbrand. Die Wohnungsinhaberin wurde sofort dem Rettungsdienst übergeben. Zur Brandbekämpfung und Kontrolle der verrauchten Bereiche wurden Trupps unter schwerem Atemschutz und Angriffs-Rohren im Brandobjekt eingesetzt. Zeitgleich wurde der verrauchte Bereich im Treppenraum kontrolliert.

Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft werden konnte, wurden Belüftungsmaßnahmen des betroffenen Bereiches eingeleitet und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Das Feuer war so intensiv, dass eine Wohnung unbewohnbar geworden ist.

Im Einsatz waren die Hauptwache, Ostwache, FF-Russee, Zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Insgesamt wurden 44 Feuer- und Rettungskräfte und 13 Einsatzfahrzeuge eingesetzt. Die Gesamteinsatzdauer beträgt voraussichtlich 60 Minuten.

