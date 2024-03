POL-OL: Verdacht der Verabreichung von K.O.-Tropfen in Diskothek

Oldenburg (ots) - ++ In der Nacht von Freitag, 01.03.2024, auf Samstag, 02.03.2024, gegen 01:00 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im rückwärtigen Zulieferungsbereich des Edeka-Marktes in Westerstede, An der Hössen, mehrere Müllcontainer in Brand. Der Brand griff auf einen angrenzenden Holzzaun über, der auf einer Länge von ca. 6 Metern beschädigt wurde, bevor der Brand durch die freiwilligen Feuerwehren ...

mehr