POL-OL: ++Einbruch in Einfamilienhaus++Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter unter Betäubungsmitteleinfluss++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

++Einbruch in Einfamilienhaus++ Zwischen Freitag- und Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Twiskenweg in Oldenburg und entwendeten aus diesem Wertgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

++Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss++ Am Sonntag, um kurz nach Mitternacht, fiel Polizeibeamten der Polizei Oldenburg im Dietrichsweg ein Maserati auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet.

++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++ Gegen 03.00 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Oldenburg einen 29-jährigen Mann mit seinem Audi. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Daraufhin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++ Am Freitag, gegen 20.15 Uhr, hielt ein 54-jähriger Mann mit seinem Opel vor einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage in der Sandkruger Straße in Oldenburg. Dies bemerkte der 45-jährige Fahrer eines Skoda zu spät und fuhr zweimal gegen den Opel. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Oldenburg starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Daraufhin wurde beim Fahrer des Skoda eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

