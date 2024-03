Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gewässerverunreinigung am Bornhorster Moorweg - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch bis zum Donnerstagnachmittag kam es zu einer erheblichen Gewässerverunreinigung am Bornhorster See, die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Verursacher dauern an.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einer Gewässerverunreinigung am Bornhorster Moorweg gerufen. Den eintreffenden Beamten bot sich ein erschreckendes Bild. Auf einer Länge von mehreren Metern wurden in einem wasserführenden Graben ungefähr 12 Quadratmeter Müll entsorgt. Neben Möbeln und anderem Unrat fanden die Ermittler auch mehrere Elektrogeräte wie Kühlschranke, Herde und Waschmaschinen. Um eine unmittelbare Gefahr für das Gewässer zu unterbinden wurde die untere Wasserbehörde alarmiert, welche eine Bergung der Gegenstände veranlasste.

Durch die Polizei wurden sofort die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen einer Gewässerverunreinigung eingeleitet. Neben einer Untersuchung des entsorgten Mülls werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (275129)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell