POL-OL: Einbruch im Gewerbegebiet +++ Zeugen gesucht

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwochmorgen (Nacht zum 28.02.2024) haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Lagerräume einer Heizungsfirma in Augustfehn, Schultze-Fimmen-Straße, verübt. Die Täter gelangten nach Aufbrechen eines Fensters in die Firmenräume. In einer Lagerhalle war ein ...

mehr