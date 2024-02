Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn; Nach Einbruch in Heizungsfirma Transporter und Kupferware entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwochmorgen (Nacht zum 28.02.2024) haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Lagerräume einer Heizungsfirma in Augustfehn, Schultze-Fimmen-Straße, verübt. Die Täter gelangten nach Aufbrechen eines Fensters in die Firmenräume. In einer Lagerhalle war ein weißer PKW-Kleintransporter (Renault Traffic) mit dem amtlichen Kennzeichen WST - MS 336 abgestellt. In diesen Kleintransporter luden die Täter vorgefundenen (hochwertigen) Kupferschrott pp. im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Tatobjekt wurde eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes gibt es noch keine konkreten Hinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Kleintransporters machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Einbruch gemacht. Hinweise werden durch die Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833-115 entgegen genommen. //266648

