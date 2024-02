Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn/ Ihlow; Entwendeter Kleintransporter aufgefunden (Nachtrag zu Auftrag Nr. 5299517 v. 28.02.24)

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde der bei einem Firmeneinbruch entwendete Kleintransporter der geschädigten Heizungsfirma aus Augustfehn in Ihlow, Landkreis Aurich, aufgefunden. Der Transporter war einem aufmerksamen Anwohner in der Gutenbergstraße in Ihlow aufgefallen. Polizeibeamte der Polizei Aurich stellten den unverschlossenen Transporter sicher. Am heutigen Tage wird eine kriminaltechnische Spurensuche im/am Fahrzeug erfolgen. Die Beamten konnten feststellen, dass die Ladefläche des Transporters leergeräumt worden war. Möglicherweise haben Zeugen am gestrigen Morgen den weißen PKW-Transporter mit dem Kennzeichen WST-MS 336 im Bereich des späteren Auffindeortes gesehen. Hinweise nimmt die Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833115 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

