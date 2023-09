Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230926.9 Brokstedt: Fahrzeug geöffnet und weiteres Fahrzeug entwendet, Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Brokstedt (ots)

In der Zeit von Montag (25.09.23) 21 Uhr bis zum Folgetag um 6 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Raiffeisenstraße. Dort öffneten diese auf unbekannte Weise einen dort abgestellten Skoda und entwendeten aus dessen Innenraum einen Zweitschlüssel für ein dort ebenfalls abgestelltes Fahrzeug, einen weißen Hyundai Tucson. Mit diesem Fahrzeug entfernten sich die Täter in noch unbekannte Richtung. Im gleichen Tatzeitraum durchwühlten unbekannte Täter einen Ford Mondeo, welcher an der Straße Siek abgestellt war. Aus dem Handschuhfach entwendeten sie eine Geldbörse. Es konnte ermittelt werden, dass die EC-Karte der betroffenen Besitzerin im Raum Kiel eingesetzt worden ist. Einige Anwohner stellten der Polizeistation Kellinghusen bereits Videoüberwachungen von ihren Carports zur Verfügung. Derzeit wird überprüft, ob diese und weitere Fälle in Zusammenhang stehen. Weitere sachdienliche Hinweise zu diesen oder ähnlich gelagerten Fällen, in denen abgestellte Fahrzeuge durchwühlt oder Sachen im Bereich von Carports entwendet wurden, nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

