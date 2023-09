Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230926.8 Itzehoe: Flüchtiger LKW gesucht

Itzehoe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagvormittag in Itzehoe ereignet hat, sucht die Polizei nach einem Laster-Fahrer, der sich unerlaubt vom Ort entfernte.

Um 10.45 Uhr hielten sich mehrere Zeugen in der Talstraße auf und vernahmen einen Knall. Bei einem Blick in Richtung der Moltkestraße sahen sie einen weißen LKW mit blauer Plane, der beim Abbiegen in die Talstraße einen geparkten Wagen touchiert und einen Außenspiegel beschädigt hatte. Trotz des Unfallgeschehens setzte der Unfallverursacher seinen Weg in Richtung des Fitness-Centers fort. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

