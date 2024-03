Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Müllcontainerbrand auf Supermarktgelände ++

Oldenburg (ots)

++ In der Nacht von Freitag, 01.03.2024, auf Samstag, 02.03.2024, gegen 01:00 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache im rückwärtigen Zulieferungsbereich des Edeka-Marktes in Westerstede, An der Hössen, mehrere Müllcontainer in Brand. Der Brand griff auf einen angrenzenden Holzzaun über, der auf einer Länge von ca. 6 Metern beschädigt wurde, bevor der Brand durch die freiwilligen Feuerwehren Westerstede und Hollwege abgelöscht werden konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro, am Gebäude selbst entstand jedoch kein Sachschaden.

Der Brand wurde durch mehrere unabhängige Zeugen der Rettungsleitstelle gemeldet, Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden durch die Löscharbeiten nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04488/8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell