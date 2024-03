POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nadorster Straße

Oldenburg (ots) - Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei; die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gesucht Im oberen Bereich der Alexanderstraße nahmen die Beamten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Einbruch in ein Bürogebäude auf. Nachdem die Täter gewaltsam die Tür öffnen konnten, durchsuchten diese die Räumlichkeiten und konnten mit einer kleinen Menge an Bargeld entkommen. ...

mehr