POL-OH: Verkehrsmitteilung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots) - Einbruch in Parkhaus Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (16.09.) und Montagmorgen (18.09.) in ein Parkhaus in der Josefstraße ein. Dort stahlen die Täter Werkzeug und Bargeld aus Parkautomaten. Es entstand rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

mehr