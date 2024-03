Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Oldenburg (ots)

Mehrere Autos wurden gestern Abend an der Ofener Straße beschädigt, die Polizei konnte einen Tatverdächtigen stellen und prüft einen Zusammenhang.

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20:40 Uhr, wurden die Beamten zu einer Sachbeschädigung an mehreren Autos in der Ofener Straße gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor einen jungen Mann beobachtet, der bereits vier Autos zerkratzt hatte. Auf Grund der guten Beschreibung konnte eine Polizeistreife schnell einen 24-jährigen Oldenburger antreffen, der als Tatverdächtiger zu den Sachbeschädigungen ermittelt werden konnte.

Der 24-Jährige wurde für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und konnte diese hiernach wieder verlassen.

In unmittelbarer Nähe zu den Fällen in der Ofener Straße wurde die Polizei noch am selben Abend zu weiteren Fällen von zerkratzten Autos gerufen. In einem Parkhaus an der Auguststraße stellten die Polizisten insgesamt zehn beschädigte Autos fest. Auf Grund der Nähe zu den Taten in der Ofener Straße prüft die Polizei einen Zusammenhang der beiden Taten und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (308195)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell