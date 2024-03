POL-RE: Castrop-Rauxel: Mädchen nach Sturz vom Fahrrad verletzt

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht vom 06.03.2024 (18:00Uhr) auf den 07.03.2024 (07:00 Uhr) kam es Am Pastors zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei entstand an einem schwarzen Audi Q4 Sportback ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Ein Zeuge erinnert sich, zwischen 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen zu haben. Dieser könnte im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Haben sie den ...

