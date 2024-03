Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht vom 06.03.2024 (18:00Uhr) auf den 07.03.2024 (07:00 Uhr) kam es Am Pastors zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei entstand an einem schwarzen Audi Q4 Sportback ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Ein Zeuge erinnert sich, zwischen 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen zu haben. Dieser könnte im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Haben sie den Knall ebenfalls wahrgenommen und können weitere Angaben zum Unfall machen?

Herten

Einen Schaden von etwa 4.000 Euro hinterließ ein bisher Unbekannter an einem Mercedes Sprinter, der an der Gartenstraße abgestellt war. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell