Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin ist am Mittwoch auf einen Betrüger hereingefallen. Gegen 12 Uhr hatte das Telefon bei der Frau im Stadtteil Habinghorst geklingelt. Ein Mann gab sich als "Sparkassen Mitarbeiter" aus und gaukelte vor, es habe jemand versucht, Geld vom Konto der Seniorin abzubuchen. Zur Sicherheit und um den Fall angeblich weiter untersuchen zu können, kam wenig später ein Mann zu ihrer Wohnanschrift auf der Habinghorster Straße und holte die EC-Karte samt PIN ab. Noch am selben Nachmittag wurde mit der Karte - in Dortmund - Geld abgehoben. Heute Morgen rief die Seniorin die Polizei und zeigte den Betrug an. Der "Abholer" wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,90m groß, schwarze Haare, schwarzer Mantel. Falls jemandem der Mann am Mittwoch - gegen Mittag/früher Nachmittag - aufgefallen ist und/oder weitere Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Um sich vor solchen oder ähnlichen Fällen zu schützen, geben Sie NIEMALS die Bankkarte und die PIN an fremde Personen. Auch nicht, wenn sich die Personen als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter ausgeben. Im Zweifel rufen Sie direkt die Polizei an - dafür können Sie auch die Notrufnummer 110 wählen. Weitere Infos zu Betrugsmaschen und wie Sie sich - und Ihre Angehörigen - davor schützen können, gibt es auch auf unserer Internetseite zum Nachlesen:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell