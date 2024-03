Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wer kennt die Männer?

Recklinghausen (ots)

Die Männer stehen im Verdacht, am 01.08.2023 und am 03.08.2023 Waren aus einem Geschäft an der Siemensstraße entwendet zu haben.

Fotos und weitere Infos zu den Verdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/129261

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell