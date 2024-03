Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Vier Verletzte und 55.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 33-jähriger Autofahrer gegen 17.20 Uhr auf der Weseler Straße in Fahrtrichtung Haltern. An der Einmündung zur Fohrenbreide beabsichtigte er nach links abzubiegen. Zu dieser Zeit befand sich ein 23-Jähriger mit seinem Auto hinter ihm und fuhr ihm auf. Im weiteren Verlauf kam der 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-Jährige geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen eines 52-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich der 23-Jährige und 52-Jährige schwer. Der 32-jährige und seine Beifahrerin (49) wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Weseler Straße ab Neuer Kamp bis Höhe der Unfallörtlichkeit gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 55.000 EUR. Alle Beteiligten kommen aus Haltern am See.

