Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann überfallt Supermarkt in Kirchhellen

Recklinghausen (ots)

Ein maskierter Täter hat am Mittwochabend - kurz vor Ladenschluss - einen Supermarkt auf der Schulze-Delitzsch-Straße überfallen. Der Mann kam gegen 20.55 Uhr herein und ging sofort zur Kasse. Dort bedrohte er einen 21-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Daraufhin hebelte er selbst die Kassenlade auf, nahm Geld heraus und rannte weg. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80m groß, schlank, dunkel/schwarz gekleidet (Jeans und vermutlich Fleecejacke), schwarze Gesichtsmaske - mit Aussparungen für Augen und Mund. Der Täter sprach "Hochdeutsch". Trotz sofort eingeleiteter Fahndung - auch mit Hubschrauber - konnte der Tatverdächtige bislang nicht gefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder der Tat machen können. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder weiß, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

